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Спорт

Калужанин вошел в число лучших шахматистов на первенстве страны

В пятерку сильнейших попал Матвей Денисов из города Ермолино Боровского района.
Дмитрий Ивьев
09:45 сегодня
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Соревнования состоялись в Сочи. За победу боролись более 500 сильнейших шахматистов.

- Матвей выступил в категории до 19 лет. Среди претендентов на победу было более 55 мастеров, - рассказал 19 февраля глава администрации Боровского района Николай Калиничев. - Наш спортсмен показал отличный результат, войдя в пятерку лучших.

Денисов занимается шахматами с 9 лет. Его первым наставником был ермолинский тренер Виктор Дадуков. Теперь с Матвеем занимается Сергей Галустян.

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