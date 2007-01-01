Калужанин вошел в число лучших шахматистов на первенстве страны

В пятерку сильнейших попал Матвей Денисов из города Ермолино Боровского района.

Соревнования состоялись в Сочи. За победу боролись более 500 сильнейших шахматистов.

- Матвей выступил в категории до 19 лет. Среди претендентов на победу было более 55 мастеров, - рассказал 19 февраля глава администрации Боровского района Николай Калиничев. - Наш спортсмен показал отличный результат, войдя в пятерку лучших.

Денисов занимается шахматами с 9 лет. Его первым наставником был ермолинский тренер Виктор Дадуков. Теперь с Матвеем занимается Сергей Галустян.