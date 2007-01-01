В Кондрово сохранят площадку для городошного спорта

Она останется на стадионе Дома спорта и после ремонта объекта.

Глава администрации Дзержинского района Егор Вирков обсудил этот вопрос на встрече с президентом Калужской областной федерации городошного спорта Алексей Земсковым.

- Обсудили с ним лучшие практики по ремонту и строительству таких площадок в нашем регионе, - рассказал Вирков 19 февраля. - В основу проекта будут заложены его рекомендации и профессиональные советы, чтобы площадка соответствовала всем необходимым требованиям.