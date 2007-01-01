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Спорт

В Кондрово сохранят площадку для городошного спорта

Она останется на стадионе Дома спорта и после ремонта объекта.
Дмитрий Ивьев
15:00 сегодня
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Глава администрации Дзержинского района Егор Вирков обсудил этот вопрос на встрече с президентом Калужской областной федерации городошного спорта Алексей Земсковым.

-  Обсудили с ним лучшие практики по ремонту и строительству таких площадок в нашем регионе, - рассказал Вирков 19 февраля. - В основу проекта будут заложены его рекомендации и профессиональные советы, чтобы площадка соответствовала всем необходимым требованиям.

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