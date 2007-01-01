В Калуге назначили директора школы олимпийского резерва по гребному спорту

Ее возглавил Сергей Баранцов, сообщили 18 февраля в министерстве спорта региона.

Нового руководителя коллективу спортшколы представил министр Олег Сердюков.

Баранцов последние шесть лет был заместителем директора Центра спортивной подготовки «Анненки». Он также ответственен за антидопинговое обеспечение в регионе.

В ближайшие выходные в Калуге пройдет чемпионат России по гребному спорту в дисциплине «гребля-индор». Соревнования примет Дворец спорта «Центральный».