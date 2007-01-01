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Спорт

Футболистки из Кондрово завоевали медали на межрегиональном турнире

Бронзовым призером соревнований «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига» стала команда школы №3, сообщили 18 февраля в министерстве спорта региона.
Дмитрий Ивьев
10:05 сегодня
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Фото: Калужская футбольная федерация.
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Межрегиональный этап Всероссийских соревнований по футзалу проходил в Калуге.

На паркет выходили участники из 11 регионов 2011-2012 и 2013-2014 годов рождения.

Кондровская команда заняла третье место среди девушек 2011-2012 г.р. Лучшим бомбардиром турнира стала представительница этой команды Вероника Малахова.

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