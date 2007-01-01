Футболистки из Кондрово завоевали медали на межрегиональном турнире
Бронзовым призером соревнований «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига» стала команда школы №3, сообщили 18 февраля в министерстве спорта региона.
Межрегиональный этап Всероссийских соревнований по футзалу проходил в Калуге.
На паркет выходили участники из 11 регионов 2011-2012 и 2013-2014 годов рождения.
Кондровская команда заняла третье место среди девушек 2011-2012 г.р. Лучшим бомбардиром турнира стала представительница этой команды Вероника Малахова.