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Спорт

Губернатор Калужской области поблагодарил хоккеистов-любителей за матч на Красной площади

Как мы уже сообщали, на Красной площади в Москве прошёл товарищеский хоккейный матч между сборными Калужской области и службы коменданта Московского Кремля
Дарья Джуманова
17:15 сегодня
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В составе команды Калужской области выступили хоккеисты-любители из разных уголков региона.

Среди них — Александр Ерыгин, который работает на предприятии «Калугаприбор» и в свободное время тренирует команду. Когда ему было пять лет, дедушка отдал его в секцию футбол/хоккей. Дошёл до первого взрослого разряда. Команда, в которой играл, была многократным победителем турниров.

Ещё один игрок — Олег Струков, который живёт в Сухиничском районе, занимается бизнесом и является капитаном сухиничской команды «Леда».На каток еще в раннем детстве привел отец. Поставил на коньки, научил играть в хоккей, привил любовь к этому виду спорта.

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