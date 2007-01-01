Калужские хоккеисты сразятся за Кубок Поколения

Три игрока «Калуги» вошли в состав сборной Национальной молодежной хоккейной лиги.

Эта команда разыграет Кубок 15 февраля в Магнитогорске в игре со сборной Студенческой хоккейной лиги.

Подобный выставочный турнир проводится с 2012 года.

В состав сборной Национальной молодежной хоккейной лиги попали калужане Владислав Юсупов, Ильхам Халилов и Данила Новиков.

А уже 18-19 февраля «Калуга» примет подольский «Хорс» во Дворце спорта «Центральный», сообщили в министерстве спорта Калужской области.