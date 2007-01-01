Калужские хоккеисты сразятся за Кубок Поколения
Три игрока «Калуги» вошли в состав сборной Национальной молодежной хоккейной лиги.
Эта команда разыграет Кубок 15 февраля в Магнитогорске в игре со сборной Студенческой хоккейной лиги.
Подобный выставочный турнир проводится с 2012 года.
В состав сборной Национальной молодежной хоккейной лиги попали калужане Владислав Юсупов, Ильхам Халилов и Данила Новиков.
А уже 18-19 февраля «Калуга» примет подольский «Хорс» во Дворце спорта «Центральный», сообщили в министерстве спорта Калужской области.