Калужане выиграли медали на соревнованиях по спортивному туризму

Турнир на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях прошел в городе Камышин Волгоградской области.

На соревнования приехали 400 спортсменов из 23 регионов.

Нашу область представляли воспитанники спортивной школы «Луч», Дома детского творчества Людиново, спортшкол олимпийского резерва «Орленок» и «Триумф».

Артем Чурилин из СШ «Луч» выиграл личную дистанцию 4 класса среди юниоров.

Также Артем вместе с Кириллом Шипицей, Марком Кудряшовым и Владиславом Мещеряковым стали третьими на «Дистанции-пешеходная-группа».

Алексей Хазиков из Дома детского творчества выиграл «серебро» в 3 классе среди юношей.

В общем зачете Калужская область стала второй, сообщили 13 февраля в министерстве спорта Калужской области.