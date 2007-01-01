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Спорт

Калужане выиграли медали на соревнованиях по спортивному туризму

Турнир на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях прошел в городе Камышин Волгоградской области.
Дмитрий Ивьев
14:55 сегодня
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На соревнования приехали 400 спортсменов из 23 регионов.

Нашу область представляли воспитанники спортивной школы «Луч», Дома детского творчества Людиново, спортшкол олимпийского резерва «Орленок» и «Триумф».

Артем Чурилин из СШ «Луч» выиграл личную дистанцию 4 класса среди юниоров.

Также Артем вместе с Кириллом Шипицей, Марком Кудряшовым и Владиславом Мещеряковым стали третьими на «Дистанции-пешеходная-группа».

Алексей Хазиков из Дома детского творчества выиграл «серебро» в 3 классе среди юношей.

В общем зачете Калужская область стала второй, сообщили 13 февраля в министерстве спорта Калужской области.

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