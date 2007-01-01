В Калуге стартовал новый турнир по футзалу

Дворец спорта «Центральный» принимает межрегиональный этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч - Школьная футбольная лига» сезона 2024-2025 гг.

В Калугу приехали команды из 11 регионов, представлена и Калужская область. Это - победители региональных этапов.

- Сегодня калужская команда девушек 2013-2014 г.р. из средней школы №3 г. Ермолино играет со Смоленском и Курском. Юноши 2013-2014 из кременковской СОШ им. Захаркина в спортзале в Анненках принимали гостей из Липецка и Белгорода, - рассказал министр спорта региона Олег Сердюков.

Футболисты 2011-2012 г.р. стартуют 24 февраля. В Анненках сыграет наша команда юношей из той же школы в Кременках, их ровесницы из СОШ №3 г. Кондрово - во Дворце спорта.