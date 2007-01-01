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Спорт

Калужане выиграли медали на чемпионате ЦФО по универсальному бою

Соревнования прошли в подмосковном Домодедово.
Дмитрий Ивьев
10:50 сегодня
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На турнир приехали 500 спортсменов из 15 регионов.

Наш регион представляли воспитанники спортивных школ «Луч» и «Лидер», клуба ЛукаС, ЦДО им. Маршала Г.К. Жукова и СШ Медынского района.

Золотые медали выиграли калужане Дмитрий Петрухин, Артем Акопян, Иван Филимонов, Андрей Вьюнков, Ангелина Демехина, Диана Миронова и Татьяна Матявина, рассказали 12 февраля в министерстве спорта Калужской области.

Также на счету наших спортсменов множество вторых и третьих мест.

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