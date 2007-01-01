-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Матч калужских хоккеистов перенесли на март
Спорт

Матч калужских хоккеистов перенесли на март

Игра первенства ЦФО не состоится 12 февраля.
Дмитрий Ивьев
12:24 сегодня
0 578
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Игру обнинского «Олимпа» и калужского «Космоса» перенесли.

- Новая дата проведения будет объявлена позднее, - сообщили во вторник в региональном министерстве спорта.

Причина переноса пока не называется.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InV3dWFkUFB6UzhmZGNIdHo2VFVMekE9PSIsInZhbHVlIjoiOGsvWVV1TWxxbCtOdlpUbEU1clVFNWVRa04waTJGeXRycjlJUCtMRFcveWYwdU1KY2xCNjdmWWVJcE00bml5dVNuamdWaHJIM0lpaGY5R0NDUElseExaY3VXcEltZnc1cms3NUd3N0tNdUl6YWkxWm9OZ1NBUDdmYm5Rek5QY2NlRmNLZnQ1TWhqVG1qNGswSnJEdXF2SzF0OVUzR1loNUNZeS9JNElaK2NFV3RQYXUwamJwZm9oaXMzM2VMTmxFMEoreTZPWlY5VVVodWlrL0RIK2toMmlmZXR2WUVTU3BaQUQ3RTFMRHZiUkl3clZ2K2FDYUhIRHRmVXFyUlVkV2JPaG81QjFoekVYYTZjZTRBc05BRmFVQVpQU29nMW84SXhBTWJqSS9nMS9pL2NMSG4zRUxrUGdLVWpKbVBlenRCNkZZWTA0Ky9nR0tXb1JLcTUyc1BXd0w5WktvVFR6bGwxRW1IWkNFb3ZiSGtIVmJ2YTZVRUUwUUxRWUQ2ekd2R3Y1QTVoVGlkV0toQ0ZsWDdsTzF4T3ZjMEdLbkZvNjI2Z1lGamtSVUcxNUJhVSsyeWoxMjZMd3c4U0hDc1V4KyIsIm1hYyI6IjljMzNjMzVjMzE2MDFjMDlmN2I0YzcwYWQ2ZTJhMzgyY2VkZmZjMGQzMzI4OGYxNGU1NmQ4MGVmZGVlMmRkNzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJGcjZVMExHbnZGeEczSXp1T1A2K2c9PSIsInZhbHVlIjoiOVBLdFRpQ0VHOCtMTUp5YmtBbDd5RUtic0YxV1llZlhCNTN0NDcwRHlNck1NY0FwMXloT0M2ek1GZG5ZOG5QeEJjTUtnYndOKzVYUmRJU09pWmJ3UHRoUGVzNFRtbUJLRFRJNzlmMkJLekFvbURTVVc5d0ovcXpIeXhJQ0J5aFRmZmdJclVadEd1cGFydGpzc3orRGpKQ1ZsdzRJazZXMDZKK2NUTTYrNDBzR1k3RldsSVpIZHp0UlZpUDd3SklzT0ZnMXdEbEJmQ3FPUU1VRjNHYVVROTdGQjZmU0Fqc1pnN28xd1BHbTNFVkl3Qm8ySjhBMTcxWEdWdjhRbGUvYW5EZ3BhSWlldFQ3cUx5MVRNZlNiVXAycE0rQ3hFY0VMQ1cyQldvNVNNSHRjdGJacm9MUFREM0N0dSsvRUV1cnhhM2tPNXphcUZ5Q1R6UkZoeU1reE5ZQkxqTCtnc3hDVjlWVXkwWStUNUttaFh1UE5NY0tJVU1QQkpvenV3dkdyZkpPV2pNbkd6TDFWeVBKc1dNWlg1RjFqS0lpeXdOdmJNaTJwNjZ5bVRSMThkQWRYMDlqbGwvZk5hUTZpd0JiVVIxM3RXWk1aVncrTmE5MDJGeU5kZGphMy9EdWVDWFVKRHJkeWJEVnpGSUxXWGNCbVFmVGdveHV5WVFGNSt3c2Q3YmY5UFZpZzd6ekFWQlIxYm54aHdzc3Z3SFREbUhUWkkvTWNkTkFDdlVGMEphdzR0QTNCMTdBL3RFbThGYlJLVE5SYzVaRENRTjd2aHd5VnNRallkZG5hZ2FJeUFZcElUcWp2b1lZUjFOQ1VWcWJTa1V4UEJzZWpFNG5GM2JGVyIsIm1hYyI6IjRmYTcyYTU2MzI1NTMwYTA0YTRlNWQzYmIzYjU5ZGQyYmYxYThkZGYyMDdlNjcwOWJhOTVjNDYwMDdmMzRhOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+