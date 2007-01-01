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Спорт

Шапша рассказал о новых спортивных объектах в Калужской области

Глава региона 10 февраля напомнил, что в прошлом году в Людиново открыли модульный спортивный зал. Его создали в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».
Дмитрий Ивьев
13:50 сегодня
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В нынешнем году в Обнинске откроют второй лед на базе спортшколы «Олимп».

На Правобережье в Калуге создадут фиджитал-центр.

- В проработке еще один проект в этом быстрорастущем районе областного центра - спортивный клуб быстрого доступа «Моя станция», - пояснил губернатор Калужской области.

По его словам, физкультурой и спортом регулярно должны заниматься не менее 70% жителей страны. Это одна из национальных целей развития.

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