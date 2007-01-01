В Калуге пройдут соревнования по дартсу

Всех любителей этого спорта приглашают на турнир 15 февраля, сообщили в региональной федерации дартса.

Это микст-чемпионат среди начинающих игроков. В составе каждой команды должны быть двое мужчин и одна женщина.

- Чтобы ты вернулся домой раньше полуночи, введено ограничение в 42 дротика: если команды не успеют списать 301 очко ровно до нуля за 14 подходов - для выявления победителя лега будут бросать в центр мишени, - пояснили организаторы.

Соревнования начнутся в 11:00 на Никитина, 74.