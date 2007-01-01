Илья Авербух поучаствовал в заседании правительства Калужской области

Известный тренер по фигурному катанию рассказал о работе своей школы в Балабаново.

- Это первый спортивный объект в регионе, созданный с использованием механизма государственно-частного партнерства. Благодаря слаженной работе запустили его в короткие сроки, - отметил губернатор Владислав Шапша.

Сейчас в отделениях фигурного катания и хоккея там занимаются около 340 детей.

- В копилке школы уже более 30 призовых мест на соревнованиях. Уверен, на этом льду тренируются будущие российские звезды, - подчеркнул Шапша.