Юные калужские хоккеисты выиграли в Муроме

В рамках Юниорской хоккейной лиги «Космос» со счетом 6:5 победил местный «Кристалл».

Шайбы у калужан забросили Игорь Терехов (дубль), Николай Зайцев (дубль), Мирон Талдонов и Николай Соловьев.

В этом же турнире обнинский «Олимп» в Боброве проиграл местной команде со счетом 2:7.

Теперь команды Калужской области сыграют друг с другом 12 февраля в Обнинске.

А в Калуге 6 февраля в Национальной молодежной хоккейной лиге «Калуга» сыграет с клубом «Воевода» из Подольска, рассказали в Минспорта.