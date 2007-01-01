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Спорт

Юные калужские хоккеисты выиграли в Муроме

В рамках Юниорской хоккейной лиги «Космос» со счетом 6:5 победил местный «Кристалл».
Дмитрий Ивьев
12:19 сегодня
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Шайбы у калужан забросили Игорь Терехов (дубль), Николай Зайцев (дубль), Мирон Талдонов и Николай Соловьев.

В этом же турнире обнинский «Олимп» в Боброве проиграл местной команде со счетом 2:7.

Теперь команды Калужской области сыграют друг с другом 12 февраля в Обнинске.

А в Калуге 6 февраля в Национальной молодежной хоккейной лиге «Калуга» сыграет с клубом «Воевода» из Подольска, рассказали в Минспорта.

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