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Калужане выиграли медали на этапе Кубка России по горнолыжному спорту

Дмитрий Ивьев

В среду, 5 февраля, в Красноярске завершились соревнования в слаломе и слаломе-гиганте, которые запомнились не только борьбой на трассе, но и 20-градусными морозами.

Дмитрий Ивьев 396 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники