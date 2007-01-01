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Спорт

Калужане выиграли медали на этапе Кубка России по горнолыжному спорту

В среду, 5 февраля, в Красноярске завершились соревнования в слаломе и слаломе-гиганте, которые запомнились не только борьбой на трассе, но и 20-градусными морозами.
Дмитрий Ивьев
17:20 сегодня
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На эти старты вышли калужские спортсмены из школы олимпийского резерва «Орленок» (Калуга).

Александр Андриенко в гигантском слаломе завоевал серебряную медаль. Всего 0.99 секунды выиграл у него победитель третьего этапа.

А в слаломе по сумме двух заездов бронзовым призером стал Артём Жоголев, для которого это первый пьедестал в Кубке России, рассказали в региональном Минспорта.

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