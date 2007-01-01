Калужане выиграли 10 медалей на всероссийском турнире по бадминтону
Соревнования среди юниоров и юношей прошли в Архангельске.
Наш регион представляли воспитанники Светланы Левитской и Евгения Янова из спортивной школы олимпийского резерва «Труд».
«Золото» завоевали Артём Арефьев (одиночный и парный разряды), Владислав Ахмеджанов (одиночный и смешанный разряды) и Сергей Минаев (одиночный и парный разряды), рассказали 5 февраля в министерстве спорта Калужской области.
«Бронза» у Кирилла Хавричева (парный разряд), Артёма Арефьева (смешанный разряд), Сергея Минаева (смешанный разряд) и Владислава Ахмеджанова/Михаила Федорова в парном разряде.