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Спорт

Калужане выиграли 10 медалей на всероссийском турнире по бадминтону

Соревнования среди юниоров и юношей прошли в Архангельске.
Дмитрий Ивьев
15:20 сегодня
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Наш регион представляли воспитанники Светланы Левитской и Евгения Янова из спортивной школы олимпийского резерва «Труд».

«Золото» завоевали Артём Арефьев (одиночный и парный разряды), Владислав Ахмеджанов (одиночный и смешанный разряды) и Сергей Минаев (одиночный и парный разряды), рассказали 5 февраля в министерстве спорта Калужской области.

«Бронза» у Кирилла Хавричева (парный разряд), Артёма Арефьева (смешанный разряд), Сергея Минаева (смешанный разряд) и Владислава Ахмеджанова/Михаила Федорова в парном разряде.

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