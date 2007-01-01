-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские хоккеисты проведут два домашних матча
Спорт

Калужские хоккеисты проведут два домашних матча

В рамках Национальной молодежной хоккейной лиги «Калуга» проведет домашние матчи 6 и 7 февраля.
Дмитрий Ивьев
14:30 сегодня
0 524
Фото: Александр Зерцалов.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Соперником нашей команды будет клуб «Воевода» из Подольска.

Начало игр во Дворце спорта «Центральный» - в 19:00, сообщили в региональном Минспорта.

Новости по тегу
спорт область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik00eUt4TGQzWEdqLzFhRW5QaTI1Y2c9PSIsInZhbHVlIjoiM1BKdGVCblhrNktRbE0yNFNCYllNbDgvdWRSVXNTczBUY1YwTTh4ZksrZXU5bzJyRUhEMlpYZ0hRTThEMkJEZnhWUWFkWms2UEJQR012VE9LMG52Tm5SNlFma3RxZHpPSGJjdXBCeS8xK3IxOWE3UXRzVnZqUDkyL1NJOEJsOUI0ZHlHa0Z3TStmV0JCaGVFakpEL3orNXNubFFuWWlEeHB1UXcvVnhSZmtCVEQ5LzJUVmtEbHFPdHZpWG1KdEJnYXJ6bmtleW1vNWd2WTJzcGhKakl5RHFqeFhNYTI4MlhBR1pLOHMvVmVhVzVFV1Mzdm84MkROWEVuV0p0K042VFM2VERZQ3V0OE5VTkJtbEErRWVZZXFpdGt1RXY4blp0MktCck8rWE5qcEY4THczaWZTUkUyOHNUaTlRT0NDMG5qMWFqRGk5V2NRRGFtR2dmMHA4VE5ra0kvT2pSTWRsYUVGZVJmcXdTc1pUdDFVcW15aWFZVi85WXRHR0ZvRmZwZ1I1WkxZbG9ReXorUCtjcEZjZ0gyM0I3Si92VGsrVjdHblkzaDY3dzVKVEM5cDFBQ2FNNkt0QzZ4QzdrV25KdCIsIm1hYyI6IjQ0ZWZiNTU1YzBiMjllYTJkZTY4MGQyY2Y0MzQ0OTQ2NGE3NWI1YzJjYjMxYWU2NDk1Yjc4MjQ4N2E5NjFiMWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVqZnYybXdEYVl1MmdScGhhYitwMmc9PSIsInZhbHVlIjoiL3E0aXZtTXYzOW5jVHlKYzV1bktHdk01WEh3TUNyTUxDWG1ZWXN3TDFmdWZUS3ljRVFkMGYxaGdpVCtvNFhLVmFMY2RDMHBhQmVibjRacnFtT010OUdzMENHTGhXODhqUmo1azNaRW1jbDFtNkorQk9zZDhaSlMrSE0wUFAxeVFyeFpmK2NjcWNpTlJaY2dSZnFVSnN2VzJBLzJBQzFXQnFBcjNoTVd4VmFnNDBpeFFOS3VjSkVFell3VENpSUhORldmWmhKdFZsdVh0ZnBJMmhtdUl4L2h2aFNpclI4ZEZFQi9nQ0x0MEhLb3p1QTdZV3ZVVjkvZ2U1K2p3cXQ3MThPOVFWVXNBandIcFZNaGFXYTVzNEtvZHdRLzN4UVhObUF4enUvMnM3NWRZRHA3VzJhN2pGRU1GaFBlazcxWlllZmVPUEc1WTZ5enIxSkRCa1ltRmVVcFBvUktKTmtQT01hcnNwWEdzSG9rTHA2blA0YmlqKytqVVFYV1I4QWQ1VnhRaVR1U1locDBxT1hCcURBV2RaNDZIT1R4QXJMRWRxT3AvNVh4TWd4N1ZRbXk0YWlCMHV0bmV4SFh4SnlHaldtY1ZTS2NvM1ovRy96U3BmbzFwZjVlNkRDWTJoazdTakMrNnMyaExRKzNjcGovWVVPd1NWVEdPbXp4ZDYxRW9rd3VOTGJYMnlYYXFxT1VacFFxT0s5aEJmcTMvZlRoMnFmZFZsZWMzODUyaDF2eXpSc0pZZzB6VG5kY05reXAvVmlvQ1BxV1ppbDdhU05mQ3BrT2RmNEFDTXIzc3F1WGE5c2grWG4vd0RrZFQwSUt2UVZXMFQ5ZGptck1KWGJjZSIsIm1hYyI6ImJlZTNiZjc0ZjkwMDNhMWZiZmU1NzY2NjhlNDU3MjIzZDM4YmM1NmJlYzAxN2UyMGMzYWQ4ZGYzNjNiMjU0MzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+