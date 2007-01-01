«Лыжню России» в Калуге отложили на неопределенный срок

Пока провести массовую гонку не могут из-за отсутствия снега.

- Принято решение перенести мероприятие с 8 февраля на более поздний и пока неопределенный срок. В феврале или начале марта, - рассказал во вторник министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Регистрация продлится до 6 февраля. Она будет действительна на момент проведения старта.

- О новой дате сообщим обязательно, - пообещал Сердюков. - Всех будем ждать, по традиции, на территории конноспортивной школы, где уже много лет проводится калужская «Лыжня России». Это мероприятие уже полюбилось калужанам.