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Новость дня Спорт

«Лыжню России» в Калуге отложили на неопределенный срок

Пока провести массовую гонку не могут из-за отсутствия снега.
Дмитрий Ивьев
15:20 сегодня
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- Принято решение перенести мероприятие с 8 февраля на более поздний и пока неопределенный срок. В феврале или начале марта, - рассказал во вторник министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Регистрация продлится до 6 февраля. Она будет действительна на момент проведения старта.

- О новой дате сообщим обязательно, - пообещал Сердюков. - Всех будем ждать, по традиции, на территории конноспортивной школы, где уже много лет проводится калужская «Лыжня России». Это мероприятие уже полюбилось калужанам.

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