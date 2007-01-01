Калужанка выиграла соревнования по гребному спорту

Первый в году турнир прошел в Москве.

Столица принимала первенства России до 17 и до 19 лет по гребле-индор.

Первенство страны среди девушек до 19 лет выиграла Валерия Оберемок из Калуги. Она тренируется в спортивной школе олимпийского резерва по гребному спорту В. Иванова.

Всего на старты в столице вышли более 250 участников из 18 регионов, рассказали 4 февраля в Минспорта Калужской области.

Отметим, что в Калуге 22-23 февраля во Дворце спорта «Центральный» пройдут чемпионат и первенство России по гребному спорту (гребля-индор).