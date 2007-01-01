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Калужанин Илья Глотов стал чемпионом области по боксу

В спортшколе олимпийского резерва «Труд» завершился чемпионат Калужской области по боксу.
Игорь Кирдаков
13:22 сегодня
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Бои на ринге проходили в течение трех дней с 23 по 25 января. На соревнования приехали более 200 боксеров из 17 команд муниципальных образований региона.

Лучшей по итогам турнира стала команда боксерского клуба «Витязь» из Калужской спортшколы «Труд». Серебро и бронзу поделили спортсмены «Витязя» из поселка Ферзиково и «Волкодава» из Дзержинского района.

Чемпионом Калужской области стал спортсмен спортшколы «Труд» Илья Глотов.

Победители калужского чемпионата будут отстаивать честь региона на  первенстве ЦФО.

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