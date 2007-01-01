В Калуге прошли всероссийские соревнования по фигурному катанию

В областной столице они организованы впервые

16 января стартовали традиционные областные соревнования.

17 января в 9:00 начались выступления в рамках всероссийского физкультурного мероприятия, которые продолжались и сегодня, с 9:00 до 13:00.

На льду Дворца спорта «Центральный» встретились 66 участников из 18 регионов страны.

На всероссийском старте Калужскую область представили 9 ребят – воспитанники спортивных школ олимпийского резерва «Олимп» (Обнинск) и «Маршал» (Жуков), спортшколы «Космос» (Калуга) и Школы зимних видов спорта И. Авербуха «Наследие» (Балабаново).