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Новость дня Спорт

В Калуге прошли всероссийские соревнования по фигурному катанию

В областной столице они организованы впервые
Дарья Джуманова
17:25 сегодня
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16 января стартовали традиционные областные соревнования.

17 января в 9:00 начались выступления в рамках всероссийского физкультурного мероприятия, которые продолжались и сегодня, с 9:00 до 13:00.

На льду Дворца спорта «Центральный» встретились 66 участников из 18 регионов страны.

На всероссийском старте Калужскую область представили 9 ребят – воспитанники спортивных школ олимпийского резерва «Олимп» (Обнинск) и «Маршал» (Жуков), спортшколы «Космос» (Калуга) и Школы зимних видов спорта И. Авербуха «Наследие» (Балабаново).

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