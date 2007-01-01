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Спорт

Любимец калужских футбольных болельщиков перешел в другой клуб

Софья Фирсова
14:18 сегодня
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Сегодня стало известно, что калужский футболист Николай Суханов покинул родной ФК "Калуга". Теперь бывший капитан калужской команды будет играть за ФК "Ленинградец". Эта команда весной будет выступать в подгруппе "Золото" Дивизиона "А".

Полузащитник начал свою карьеру в 16 лет. В течение 8 лет Суханов выступал за свой родной клуб и успел полюбиться калужанам за свой талант, стремление к победе и искренность.

Николай сыграл за ФК "Калуга" 193 матча и забил 38 голов. Он является лучшим полузащитником за всю историю клуба.

Давайте пожелаем земляку успехов в новом клубе.

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