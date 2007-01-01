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Спорт

В Калуге открылся каток на площади Старый Торг

Первых посетителей он принял днем 25 декабря, сообщили в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
14:42 сегодня
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Запись для массовых катаний будет открыта утром в четверг.

Для калужан предусмотрены раздевалки, камеры хранения и бесплатный прокат коньков с размерами от 25 до 48, а также точки питания и туалеты.

Катание, как и в прошлые годы, будет организовано по сеансам с 10:00 до 21:15.

Забронировать билет можно на сайте за 2 часа до сеанса или в кассовом домике у катка.

Ледовая площадка будет работать без выходных, исключением станут 31 декабря и 1 января. 31 декабря сеанс закончится в 19:15, а 1 января каток возобновит свою работу в 14:00.

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