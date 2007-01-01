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Новость дня Спорт

Хоккеисты клуба «Калуга» одержали победу во втором матче с мурманской «Арктикой»

Матч-реванш прошел в воскресенье, 22 декабря на льду Дворца Спорта Калуги.
Игорь Кирдаков
15:46 сегодня
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Эта серия игр прошла в рамках чемпионата Национальной молодежной лиги. В субботу в первой игре калужане проиграли со счетом 4:5.

В воскресенье ХК «Калуга» победил со счетом 4:2.

Таким образом хоккейный клуб «Калуга» завершил календарный год не только победой в матче, но и подъемом с третьего на второе место в Западной конференции с 35 очками.

В игре в воскресенье отметились голами Халилов, Рихард, Полотов и Хандий.

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