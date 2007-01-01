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Калужане проиграли хоккеистам из Мурманска

Первый из пары матчей с клубом «Арктика» из Мурманска в субботу, 21 декабря, завершился не в пользу калужских хоккеистов.
Игорь Кирдаков
07:56 сегодня
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Игры проходят на льду Дворца спорта «Центральный».

Команда «Калуга» сейчас продолжает борьбу в Национальной молодежной хоккейной лиге и занимает третье место.

По свидетельству приехавших поболеть за калужан руководителей области и города, прошедший в субботу матч был очень эмоциональным.

- Давно таких эмоций не получал на матче, написал в соцсети губернатор региона Владислав Шапша. - Начали наши парни осторожно, но в последнем периоде забросили сразу три шайбы. Настоящий калужский характер!

Финальный счет на табло 5:4 в пользу команды «Арктика».

В воскресенье, 22 декабря, состоится матч-реванш.

- Парни, болеем за вас! – обратился к спортсменам Владислав Шапша. - Не растеряйте тот фантастический боевой настрой, который был в концовке этого матча.

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