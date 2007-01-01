Музей спорта в Калуге пополнился экспонатами из 1950-х

В экспозиции появились деревянная ракетка и медаль теннисиста из Калуги Геннадия Аверина.

Он восемь раз выигрывал чемпионат СССР по настольному теннису, а потом стал заслуженным тренером России.

Раритеты в музей передала вдова спортсмена Ирина Каштанова, рассказали 20 декабря в министерстве спорта Калужской области.

Другие награды и ценные вещи Геннадия Аверина были уничтожены пожаром.

Музей спортивной славы Калужской области работает во Дворце спорта на улице Ленина. График лучше уточнять по телефону 8(4842) 705-437.