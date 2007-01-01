Калужские пловцы выиграли медали в Беларуси

На соревнования по сурдлимпийскому плаванию в эту страну ездили воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Труд».

Открытый Кубок Республики Беларусь собрал в Бресте 148 спортсменов с нарушением слуха.

Калужанка Анастасия Величко выиграла 100 метров баттерфляем и дважды поднималась на третью ступень пьедестала почета на 50 м на спине и 200 м комплексным плаванием.

Владислав Костов был вторым на дистанции 400 м вольным стилем, превысив норматив «мастер спорта России». Также у спортсмена два третьих места — на 50 и 200 м вольным стилем.