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Спорт

Калужские пловцы выиграли медали в Беларуси

На соревнования по сурдлимпийскому плаванию в эту страну ездили воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Труд».
Дмитрий Ивьев
14:46 сегодня
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Открытый Кубок Республики Беларусь собрал в Бресте 148 спортсменов с нарушением слуха.

Калужанка Анастасия Величко выиграла 100 метров баттерфляем и дважды поднималась на третью ступень пьедестала почета на 50 м на спине и 200 м комплексным плаванием.

Владислав Костов был вторым на дистанции 400 м вольным стилем, превысив норматив «мастер спорта России». Также у спортсмена два третьих места — на 50 и 200 м вольным стилем.

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