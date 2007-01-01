Калужане выиграли медали на Всероссийских соревнованиях по тайскому боксу

Кубок Содружества по муайтай проходил в Нижнем Новгороде, сообщили в Минспорта региона 17 декабря.

В соревнованиях участвовало около 1250 человек из 56 регионов.

Калужанин Вардан Мнацакан стал третьим среди участников 12-13 лет в весовой категории 40 килограммов.

Дмитрий Соляной в этом же возрасте завоевал «бронзу» в категории 67 килограммов.

В ближайшие выходные в Обнинске пройдут чемпионат и первенство области по муайтай.