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Спорт

Калужане выиграли медали на Всероссийских соревнованиях по тайскому боксу

Кубок Содружества по муайтай проходил в Нижнем Новгороде, сообщили в Минспорта региона 17 декабря.
Дмитрий Ивьев
07:52 сегодня
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В соревнованиях участвовало около 1250 человек из 56 регионов.

Калужанин Вардан Мнацакан стал третьим среди участников 12-13 лет в весовой категории 40 килограммов.

Дмитрий Соляной в этом же возрасте завоевал «бронзу» в категории 67 килограммов. 

В ближайшие выходные в Обнинске пройдут чемпионат и первенство области по муайтай.

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