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Спорт

Футбольная «Калуга» начнет набирать в состав молодых местных игроков

Принцип комплектования команды поменяется в 2025 году, сообщили в клубе.
Дмитрий Ивьев
11:51 сегодня
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Соответствующая программа развития городского футбола принята совместно с Минспорта области.

- Закрепиться в составе ФК «Калуга» смогут игроки, выступающие за молодёжную команду нашего футбольного клуба, и спортсмены 2006-2008 годов рождения, прошедших, в том числе, соревнования Юношеской футбольной лиги, - пояснили в клубе.

Уже весной 2025 года в заявке основной команды, которая выступит в группе «Серебро» Дивизиона «А» Второй лиги, должно быть не менее пяти воспитанников региональных спортивных школ. А с сентября – не менее 10 молодых местных футболистов.

Напомним, в прошедшем сезоне «Калуга» вылетела из группы «Золото».

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