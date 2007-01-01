Калужане выступят на чемпионате мира по плаванию в Будапеште

Соревнования на короткой воде стартовали в столице Венгрии.

В качестве нейтральных спортсменов там выступают Алина Гайфутдинова и Дмитрий Савенко из Калужской области.

Они тренируются в спортивной школе олимпийского резерва «Олимп» в Обнинске.

Алина Гайфутдинова поплывет в смешанных эстафетах 4х50 м комплексным плаванием, 4х50 м вольным стилем, а также 4х100 м комбинированной.

Дмитрий Савенко поплывет 100 м комплексным плаванием и 200 м на спине.

- Болеем за наших! – призвал в среду министр спорта Калужской области Олег Сердюков.