-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужанка выиграла «бронзу» на международных соревнованиях по самбо
Спорт

Калужанка выиграла «бронзу» на международных соревнованиях по самбо

Гран-при «На призы Раиса Республики Татарстан» проходило в Казани.
Дмитрий Ивьев
14:09 сегодня
0 400
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Турнир собрал около 120 участников.

В категории свыше 80 килограммов третьей стала воспитанница калужской СШОР «Юность» Анастасия Недзвецкая.

Новости по тегу
область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJ6eDgxbUd0eloxS2xhTHFlaUV5Ync9PSIsInZhbHVlIjoiQmlOclRPamZNYlNKbXplUFNaQ1A2cnhkTUZKSkdKVVJ4b3VLS2NCanhCdm91alAyRFN6SFRUQmtleHliOVpNL2VpR1RET3ZuVlZMbDdRTGVzTEhKQjkzcUdMcFBxNnJibmR2VFBOSWJoLy91d0VodFVIRjMwcXJIeTRZdnlObWp2Q25aRHoxTHBYRG85Y0FyaUM2YjMyWElEbkhBVWFPWlhtdG1lalZpdkF5aHQ2Uy91MWVoYnVhZGhZbXY4QmRoK1k1WWJURTJKQTFTKzNGZC9hYUJjaGYxdmJDNWx0bE00NENkRDdRTzhJVVpWYS93UWMvUlF2V1pmNjF3U1JYRDVFVjluMVpHZFJydWUrRWM0MExiUUFORGk0QW9RV0FnMnlneHhIYitxK1hSRjFyN2xZOVEvR2xMSXAwTnNTSHZxMXZYcDZobkpBQUhRTEdvdGQycmdmS3Bic1JkL3JPV29uWTdJVTNnaHIrazJaTlRXUVU5cU1EZExWbmhIYXRCNVliSEVoR1ZPWW5jSmIwQkNxRzNEdnFSVTNqN3FkTWZwWnBlMnY3NUxPT2E1cEN3RkhJaTFxY2JWMjAzSHZxciIsIm1hYyI6IjU4ODhjNDJmY2U0YzBmOWYwOWEwZTc1OTQxODJjYTc1NjI2ZjNhYjU5OWU4NzM3MTMyOTFiYTc1OTdiMjNmMGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRUWDFjM0VwYS9Pbk9OVVl4V29Ra1E9PSIsInZhbHVlIjoiYXdLU0toWGxPMzFSVXdkTFJ5czg1S2ExUE5OQlptVHdpSXlmRFpWdEtXMGQxcEtnTVM5NlhJQ0JPazZnK0lZTXJWMmsvNFpjYXdYUkdCc0NNWWZsaDBSSW5xS0FFUTV3UmNsYzh6aExzbGFOdlQ4UVJIYWE2UmxDQ0oycDhQb3JiM0F1Nkx0cnlPT2FqUVlpcm1aWXlvTjFVNWxuMVl4bkViaDUyMW5HaHZhOEg1OVE2dnE0TFYxSnEyREhxeFU0M3lnSUdrOENCUUdvYS9KeDI1azNOaTFxMkVNRFB4OUZGUmFrSTlCRXlsRGR6bGIyZjNKSlZFb3VYWUo5RTlXVUVXOXVodHNrSERiQklmSStsZFlrczRHZGx5NU1xb0RETGtLcUFaOTYreitBVjNBZ0Y2NzltOFdETTlrQXJmcEU0NE5EUE5HeUdUcXVMSzRtcDRObnpDdmVrWWNPYTAza2ZxZWV4YWVHSjJUbnFtTDJsMUJqdVhPWERsVm9RQkg2Y2luOXI2cCtnajVGZ00rTkxGWmpKbmx5Z2NzeW9waU1QTTNGZWZpSExrWW82bFFzQmJRMUFsczNXRi9sTEpNV2RnQk1iVDlYcy95dG9tREhFNUw1RFQ3MTR4UXRXMG9PdERYOGEzTmJNRUk4TlFPZVF1MFVocll1cFJNczk4SHZ6ZWhhNWhVNERCNFY4SHlHZzF6YTk5R1l3aTZiazg3TnlBd3Rab0tvbkVxSWlndTY3NW9HblU1VHAxd1dNTmhOVWNOQ3lOc0NTWDhidVlXVWJncnNVY0NZUE1QVS93QmhUeUw5TGMwRFQ2aGZIRWp1N3J1NkRONFhCUGpCOExTQiIsIm1hYyI6ImIyOTAwNGY0Njc0NjhiMzRhZWZmMjc5YWFhYTI2MGQ5OTRhOWU2NTEyZGFmYjk3ZjMwMGRjYTczZjBlYjhhMDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+