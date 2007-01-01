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Спорт

Калужане выиграли «золото» чемпионата Азии по пауэрлифтингу

Соревнования проходили в Ташкенте.
Дмитрий Ивьев
16:34 сегодня
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В «классическом троеборье» за награды боролись 350 атлетов из 25 стран.

Дарья Ефимцева победила в весовой категории свыше 84 килограмма и обновила рекорды России во всех упражнениях среди женщин: приседание – 265, жим - 157,5, тяга – 240.

Илье Маричеву не было равных в весовой категории 74 килограмма. Он также установил рекорды России: приседание - 297,5 килограмма, тяга - 325 кг, сумма - 785 кг, рассказали 9 декабря в министерстве спорта.

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