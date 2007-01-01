В Калуге прошел Кубок области по дартс

Соревнования были личными и собрали два с половиной десятка игроков.

В них приняли участие игроки из Калуги, Москвы, Обнинска, Тарусы, Спас-Деменска, Суворова и Смоленска.

- На сей раз соревнования не в привычное «501», а в «Крикет с набором очков». В этой дисциплине нужно раньше оппонента по три раза попасть в сектора с 15 по 20 включительно и так называемый bull – самый центр мишени, и при этом не отстать по заработанным очкам, - об этом нам рассказала Романова Оксана, заместитель председателя Калужской дартс федерации.

Турнир проходил в выходные на Никитина, 74. В субботу, 7 декабря, соревновались мужчины, а в воскресенье – женщины.

Мужчины:

1 место - Лизунков Александр (Смоленск);

2 место - Корсунов Роман (Обнинск);

3 место - Маркин Константин (Калуга).

Женщины:

1 место - Раевская Маргарита (Ростов-на-Дону);

2 место - Данилина Лия (Калуга);

3 место - Воейкова Екатерина (Калуга).