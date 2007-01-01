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Спорт

Шапша поблагодарил организаторов Суперфинала Единой континентальной лиги 3х3

Баскетбольные соревнования на выходных прошли во Дворце спорта «Центральный» в Калуге.
Дмитрий Ивьев
09:43 сегодня
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На паркет выходили 20 команд.

У женщин в финале «ЦОН Санкт-Петербург» обыграл команду «Беларусь».

А в мужском финале «Бионорм Про» из Пермского края победил белорусский «Шахтер».

- Красивый спортивный праздник получился на радость калужским любителям спорта, - прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он выразил благодарность организаторам.

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