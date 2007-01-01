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Спорт

В Калуге легкоатлетический забег пройдет утром 1 января

Все желающие соберутся на набережной Яченского водохранилища.
Дмитрий Ивьев
16:39 сегодня
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Движение автомобилей там будет запрещено.

С каждым годом дистанция увеличивается. В этот раз калужане преодолеют 2025 метров, сообщили 6 декабря в региональном Минспорта.

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