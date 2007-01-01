В Калуге пройдет суперфинал Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3

Игры состоятся 7 и 8 декабря во Дворце спорта «Центральный», рассказали в министерстве спорта Калужской области.

На паркет выйдут 12 мужских и 8 женских команд из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Малайзии, Сербии, Турции и Франции.

В субботу и воскресенье игры будут начинаться в 13:00. Вход на трибуны свободный.

Среди участников будут серебряные олимпийские призеры по баскетболу 3х3 Александр Зуев и Александр Шаров.

Также в Калугу должны приехать олимпийские чемпионы Ирина Сумникова и Евгений Гомельский.