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Главная Новости Спорт В Калуге пройдет суперфинал Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3
Спорт

В Калуге пройдет суперфинал Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3

Игры состоятся 7 и 8 декабря во Дворце спорта «Центральный», рассказали в министерстве спорта Калужской области.
Дмитрий Ивьев
15:51 сегодня
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На паркет выйдут 12 мужских и 8 женских команд из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Малайзии, Сербии, Турции и Франции.

В субботу и воскресенье игры будут начинаться в 13:00. Вход на трибуны свободный.

Среди участников будут серебряные олимпийские призеры по баскетболу 3х3 Александр Зуев и Александр Шаров.

Также в Калугу должны приехать олимпийские чемпионы Ирина Сумникова и Евгений Гомельский.

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