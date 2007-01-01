В Калуге Ларисе Латыниной вручили десятую золотую медаль
В среду, 4 декабря, во Дворце спорта завершился турнир по спортивной гимнастике «Золотая чайка».
Он был приурочен к 90-летию девятикратной олимпийской чемпионки Ларисы Латыниной.
С наступающим днем рождения известную спортсменку поздравил губернатор Владислав Шапша. Ей вручили высший знак «За личный вклад в развитие Калужской области».
А директор спортшколы олимпийского резерва имени Латыниной подарила Ларисе Семеновне золотую медаль от ювелирного дома.