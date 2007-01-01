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Спорт

В Калуге Ларисе Латыниной вручили десятую золотую медаль

В среду, 4 декабря, во Дворце спорта завершился турнир по спортивной гимнастике «Золотая чайка».
Дмитрий Ивьев
14:20 сегодня
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Он был приурочен к 90-летию девятикратной олимпийской чемпионки Ларисы Латыниной.

С наступающим днем рождения известную спортсменку поздравил губернатор Владислав Шапша. Ей вручили высший знак «За личный вклад в развитие Калужской области».

А директор спортшколы олимпийского резерва имени Латыниной подарила Ларисе Семеновне золотую медаль от ювелирного дома.

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