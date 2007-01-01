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Спорт

В Калуге Владислав Шапша встретился с Ларисой Латыниной

Губернатор поговорил с девятикратной олимпийской чемпионкой на турнире по спортивной гимнастике «Золотая чайка», который принимал дворец спорта «Центральный».
Дмитрий Ивьев
08:57 сегодня
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Соревнования были посвящены 90-летию Латыниной, которое будет праздноваться 27 декабря.

«Золотая чайка» в десятый раз проводилась в Калужской области.

В командном зачете победили калужане Иван Куляк, Кирилл Гашков, Александр Васильев и Парвиз Султонов.

- Истинная гордость нашей страны, - высказался Шапша о Латыниной.

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