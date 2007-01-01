В Калуге Владислав Шапша встретился с Ларисой Латыниной
Губернатор поговорил с девятикратной олимпийской чемпионкой на турнире по спортивной гимнастике «Золотая чайка», который принимал дворец спорта «Центральный».
Соревнования были посвящены 90-летию Латыниной, которое будет праздноваться 27 декабря.
«Золотая чайка» в десятый раз проводилась в Калужской области.
В командном зачете победили калужане Иван Куляк, Кирилл Гашков, Александр Васильев и Парвиз Султонов.
- Истинная гордость нашей страны, - высказался Шапша о Латыниной.