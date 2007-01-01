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В Калуге Владислав Шапша встретился с Ларисой Латыниной

Дмитрий Ивьев

Губернатор поговорил с девятикратной олимпийской чемпионкой на турнире по спортивной гимнастике «Золотая чайка», который принимал дворец спорта «Центральный».

Дмитрий Ивьев 434 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники