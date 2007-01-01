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Спорт

В Калуге прошли соревнования по плаванию в рамках Международного Дня инвалидов

Турнир принимал Дворец спорта «Центральный», рассказали 4 декабря в региональном Минспорта.
Дмитрий Ивьев
08:45 сегодня
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В заплывах участвовали 45 спортсменов отделения адаптивной физической культуры спортивной школы олимпийского резерва «Труд».

Победителей определяли на дистанциях 50 метров брассом, баттерфляем, на спине и вольным стилем. 

В минспорта отметили, что соревнования проводились по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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