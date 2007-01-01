В Калуге прошли соревнования по плаванию в рамках Международного Дня инвалидов
Турнир принимал Дворец спорта «Центральный», рассказали 4 декабря в региональном Минспорта.
В заплывах участвовали 45 спортсменов отделения адаптивной физической культуры спортивной школы олимпийского резерва «Труд».
Победителей определяли на дистанциях 50 метров брассом, баттерфляем, на спине и вольным стилем.
В минспорта отметили, что соревнования проводились по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».