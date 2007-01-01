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Спорт

Калужские пловцы выиграли 8 медалей на «Резерве России»

В Саранске проходили соревнования для спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет.
Дмитрий Ивьев
16:15 сегодня
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Григорий Вековищев из Обнинска победил на дистанциях 200 м баттерфляем и 800 м вольным стилем.

Полина Иванушкина выиграла «бронзу» в заплыве на 50 м вольным стилем.

Две золотые медали у Полины Малаховой из СШОР «Юность» (Калуга) на дистанциях 50 и 200 м баттерфляем. На 100 м баттерфляем у Полины «серебро».

Также серебряным призером среди девушек стала спортсменка СШОР «Труд» (Калуга) Екатерина Сибирко на 200 м комплексным плаванием. А на 400 метрах комплексом она была третьей, рассказали 4 декабря в Минспорта Калужской области.

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