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Спорт

Стали известны первые победители турнира по спортивной гимнастике в Калуге

Соревнования «Золотая чайка», приуроченные к 90-летию Ларисы Латыниной, стартовали во Дворце спорта «Центральный» 3 декабря.
Дмитрий Ивьев
09:45 сегодня
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В личном зачете «золото» выиграли Леонид Уманец, Парвиз Султонов и Кирилл Гашков.

«Серебро» у Дамира Давлетшина, Дарьи Демешкевич, Александра Васильева и Ивана Куляка.

А на третье ступени пьедестала - Всеволод Барбарыкин и Ника Колесникова, рассказали в министерстве спорта Калужской области.

Командный зачет выиграли Иван Куляк, Кирилл Гашков, Александр Васильев и Парвиз Султонов.

Чемпионы в отдельных видах определяются 4 декабря. Старт – в 11:00, вход свободный.

А вечером во Дворце спорта пройдет гала-концерт. На него продают билеты.

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