Стали известны первые победители турнира по спортивной гимнастике в Калуге
Соревнования «Золотая чайка», приуроченные к 90-летию Ларисы Латыниной, стартовали во Дворце спорта «Центральный» 3 декабря.
В личном зачете «золото» выиграли Леонид Уманец, Парвиз Султонов и Кирилл Гашков.
«Серебро» у Дамира Давлетшина, Дарьи Демешкевич, Александра Васильева и Ивана Куляка.
А на третье ступени пьедестала - Всеволод Барбарыкин и Ника Колесникова, рассказали в министерстве спорта Калужской области.
Командный зачет выиграли Иван Куляк, Кирилл Гашков, Александр Васильев и Парвиз Султонов.
Чемпионы в отдельных видах определяются 4 декабря. Старт – в 11:00, вход свободный.
А вечером во Дворце спорта пройдет гала-концерт. На него продают билеты.