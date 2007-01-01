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Спорт

Две калужские хоккейные команды сыграют между собой

В рамках Юниорской лиги встретятся «Космос» из Калуги и «Олимп» из Обнинска, сообщили в министерстве спорта.
Дмитрий Ивьев
15:30 сегодня
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Игра пройдет 4 декабря на льду «Космоса».

Начало – в 18:00.

Болельщиков на трибуны будут пускать бесплатно.

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