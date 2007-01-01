Калужане выиграли пять медалей на чемпионате мира по мас-рестлингу

На турнир в Бишкеке приехало более 200 спортсменов из 22 стран.

В составе сборной России выступили Анастасия и Иван Галкины, а также Мохинур Абдузойирова из спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» (Калуга).

Анастасия и Иван стали чемпионами мира в весовых категориях 125 и 85+ кг соответственно, рассказали в региональном Минспорта.

Мохинур Абдузойирова была второй в весовой категории 85 килограммов.

В абсолютной категории Мохинур Абдузойирова и Иван Галкин завоевали «бронзы».