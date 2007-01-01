В Калуге стартовал турнир по спортивной гимнастике «Золотая чайка»

В 12:00 во Дворце спорта начались квалификационные соревнования.

На 14:30 намечено торжественное открытие. В 19:00 пройдет награждение.

В первый день будет финал многоборья и командный финал.

4 декабря пройдут финалы в отдельных видах: начало в 11:00, награждение – в 14:00.

Вход на турнир свободный, рассказали в министерстве спорта Калужской области.

Соревнования приурочены к 90-летию девятитикратной олимпийской чемпионки Ларисы Латыниной. В Калугу приехали 100 участников из других регионов России, а также Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана.