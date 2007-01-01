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Спорт

Калужан вновь приглашают сыграть в дартс

Региональные соревнования в дисциплине «крикет» состоятся 7 и 8 декабря
Анастасия Каторгина
16:20 сегодня
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Они будут личными.

Как нам рассказала руководитель Федерации дартс, в первый день дротики будут кидать мужчины, их примерно будет около 40, а во второй – женщины, их около 17 человек.

Турнир состоится на Никитина, 74 в спортивной школе №1 имени В. Г. Сидоренко.

Участвовать могут все желающие.

Тем, кто хочет сыграть, нужно подойти к 10:30 и зарегистрироваться. Начало соревнований в 11:00.

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