Калужан вновь приглашают сыграть в дартс
Региональные соревнования в дисциплине «крикет» состоятся 7 и 8 декабря
Они будут личными.
Как нам рассказала руководитель Федерации дартс, в первый день дротики будут кидать мужчины, их примерно будет около 40, а во второй – женщины, их около 17 человек.
Турнир состоится на Никитина, 74 в спортивной школе №1 имени В. Г. Сидоренко.
Участвовать могут все желающие.
Тем, кто хочет сыграть, нужно подойти к 10:30 и зарегистрироваться. Начало соревнований в 11:00.