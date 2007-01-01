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Спорт

Жителям Думиничей вручили значки ГТО

Софья Фирсова
11:52 сегодня
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В Думиничах состоялось торжественное вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

На мероприятии, прошедшем в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», присутствовали глава администрации Сергей Булыгин и посол ГТО Калужской области Валерий Кобелев.

С приветственным словом к участникам обратился артист Думиничского РДК Олег Яшкин.

Глава администрации выразил надежду на увеличение числа участников ГТО в будущем.

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