Жителям Думиничей вручили значки ГТО

В Думиничах состоялось торжественное вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

На мероприятии, прошедшем в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», присутствовали глава администрации Сергей Булыгин и посол ГТО Калужской области Валерий Кобелев.

С приветственным словом к участникам обратился артист Думиничского РДК Олег Яшкин.

Глава администрации выразил надежду на увеличение числа участников ГТО в будущем.