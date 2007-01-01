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Спорт

ХК «Олимп» одержал победу над хоккеистами из Боброва

Софья Фирсова
10:20 сегодня
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Хоккейный клуб «Олимп» одержал победу в домашнем матче Первенства ЦФО среди юниоров до 18 лет (2007 г.р.), обыграв команду из города Бобров. Об этом информирует минспорта Калужской области.

Калужане открыли счет в начале игры (гол Макара Александрова), а затем закрепили преимущество голами Никиты Мазаркина (дубль), Данила Седых и Ильи Виноградова. Первый период завершился со счетом 4:2 в пользу наших спортсменов. Во втором периоде Егор Нивин также оформил дубль, а Василий Свириденко и Арсений Семенов забили еще по одной шайбе.

Игра завершилась убедительной победой «Олимпа».

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