В Калужской области открыли огромную всесезонную горку

Первые гонщики на ватрушках опробовали новую горку в Медыни, сообщили в субботу, 30 ноября в правительстве Калужской области.

Планируется, что всесезонная горка будет работать ежедневно. Организаторы уверяют, что приносить с собой тюбинги не надо, снаряды выдадут прямо на месте.

- Еще одна идея — построить картинговую площадку, - поделился на открытии горки глава администрации Медынского района Николай Козлов. – Уверен, что насильно никого не надо отрывать от интернета, нужно предложить мальчишкам и девчонкам более интересную альтернативу, чем сидеть в сети.

Горка в Медыни - это часть благоустройства набережных рек Медынка и Судейка. Кроме всесезонной горки, по программе «Формирование комфортной городской среды» были укреплены берега, сделаны прогулочные дорожки.