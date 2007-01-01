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Спорт

Калужский шпажист завоевал «бронзу» чемпионата ЦФО

Турнир прошел в Коврове, сообщили 29 ноября в министерстве спорта региона.
Дмитрий Ивьев
16:00 сегодня
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На дорожки выходило около 100 фехтовальщиков.

Калужанин Александр Моторин стал третьим в своей возрастной категории.

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