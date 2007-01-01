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Спорт

Калужские самбисты выиграли 9 медалей на первенстве ЦФО

Турнир среди юношей и девушек 16-18 лет прошел в Людиново.
Дмитрий Ивьев
11:00 сегодня
0 326
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В соревнованиях участвовали 350 спортсменов из 15 регионов, рассказали 29 ноября в министерстве спорта региона.

Всего калужане выиграли девять медалей. А победы праздновали Алина Иванова (весовая категория 50 кг), Владислава Керимова (65 кг), Полина Никишина (80 кг) – все из спортшколы «Юность» (Калуга), а также Назар Гуров (98+ кг) из «Кванта» (Обнинск).

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Лента комментариев
mrTJohn

Надо было разогнаться посильнее. Проскочил бы.

...
Обнинск
В Балабаново грузовик застрял в тоннеле
14:33 сегодня
1 968
mrTJohn

Выбить окна, чтоб не воняло.

...
Авто и транспорт
Калужане жалуются на грязные и разбитые электрички
14:31 сегодня
1 1328
colorkaluga

Конечно, и номера с машины сразу сняли и, наверное, ВИН на машине отсутствует, чтоб установить владельца а через него выяснить кто за рулем был...

...
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октябрёнок

собаку по следу пускали?

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Александр Митюрников

У автомобиля есть владелец? Надо с ним "поработать". Он конечно может заявить об угоне, но у нас ведь есть система " Безопасный город". Надо "видосики искать". Или она не работает?

...
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у-р-а! у-р-а! у-р-а!

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