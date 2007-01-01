Калужские самбисты выиграли 9 медалей на первенстве ЦФО

Турнир среди юношей и девушек 16-18 лет прошел в Людиново.

В соревнованиях участвовали 350 спортсменов из 15 регионов, рассказали 29 ноября в министерстве спорта региона.

Всего калужане выиграли девять медалей. А победы праздновали Алина Иванова (весовая категория 50 кг), Владислава Керимова (65 кг), Полина Никишина (80 кг) – все из спортшколы «Юность» (Калуга), а также Назар Гуров (98+ кг) из «Кванта» (Обнинск).